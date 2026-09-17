Tras las huellas del Arca Santa: Reliquias, peregrinación y memoria cristiana (a propósito de la VI Carrera de Montaña Trail Desafío Reliquias-Perdonanza)

El Club acoge este jueves un acto a propósito de la VI Carrera de Montaña Trail Desafío Reliquias-Perdonanza -Asociación Hermanos de Los Estudiantes, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre.. coincidiendo con el Jubileo de la Santa Cruz ( La Perdonanza), origen de las Fiestas de San Mateo de nuestra ciudad. La prueba se inicia en el Monsacro y llega a la Plaza de Alfonso II El Casto, frente a la Catedral de Oviedo. El sacerdote Constantino Bada, vicario de San Juan el Real, relatará la historia del Arca Santa.