Covadonga ve peligrar su cabildo: solo quedan dos canónigos en activo y la normativa obliga a que haya un mínimo de tres

La continuidad del cabildo de la Real Colegiata de Covadonga vuelve a estar en peligro, como ya ocurrió hace ahora dos años. De los cuatro sacerdotes que formaban parte hasta la fecha del cabildo, dos ya no están operativos, uno de manera definitiva y otro, si todo discurre con normalidad, de manera provisional. El caso es que ahora mismo solo hay en Covadonga dos canónigos en ejercicio, y el cabildo debe estar integrado, al menos, por tres. No obstante, fuentes del Arzobispado de Oviedo señalaron ayer que, oficialmente, el cabildo sigue operativo ya que un tercer canónigo, de baja médica, tiene la firme intención de retornar en cuanto le sea posible a Covadonga.
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