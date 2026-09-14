Altas dosis de energía ante el nuevo curso: el lenguaje del cuerpo sana las heridas, con Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta somática

Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta somática, especializada en biología del trauma, autora de “Tu cuerpo sabe tu historia”, ofrecerá el lunes 14 de septiembre, las claves para aprender a leer el idioma de tu cuerpo (y dejar de vivir en piloto automático). Lorena Cuendias es autora de “Tu cuerpo sabe tu historia”, un libro que explora las posibilidades cuando lo has intentado todo y nada parece que es suficiente …Cuando todo lo que sabes no basta para cambiar cómo te sientes. Cuando has leído, has hecho terapia, has meditado… y aún así, algo en ti sigue en alerta, en tensión o desconectado. Cuando ya no sabes si es tu culpa, tu historia… o si estás rota.
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