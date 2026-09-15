La lista de países que se suman al Día de América en Asturias: Oviedo inicia la cuenta atrás para llenar las calles de música y color

La septuagésima cuarta edición del Día de América en Asturias, que se celebrará el sábado, reforzará su carácter internacional con una mayor presencia de países hispanoamericanos. Guatemala se incorpora a la celebración junto a República Dominicana, Venezuela y Colombia, con representaciones formadas por residentes en el Principado; mientras que Brasil, Ecuador, Perú y Argentina repetirán en una cita que volverá a llenar de música y color las calles más céntricas de la capital asturiana. Paraguay será el país homenajeado y contará con una carroza propia, al igual que México.