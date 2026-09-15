Publicado enOtros Última Hora José Ángel Mañas y «Transición», una inquietante historia de intercambio de cuerpos que aborda cuestiones del presente Publicado por Juan Francisco Saenz septiembre 15, 2026 Martes, 15 de septiembre Juan Francisco Saenz Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior La lista de países que se suman al Día de América en Asturias: Oviedo inicia la cuenta atrás para llenar las calles de música y colorSiguiente entradaCovadonga ve peligrar su cabildo: solo quedan dos canónigos en activo y la normativa obliga a que haya un mínimo de tres