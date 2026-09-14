Publicado enOtros Última Hora VÍDEO: El Grado III+ de dependencia extrema, un «alivio» para la gijonesa María del Mar Álvarez Publicado por Juan Francisco Saenz septiembre 14, 2026 Contenido de la entrada Juan Francisco Saenz Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior María del Mar Álvarez, gijonesa de 54 años, beneficiaria del nuevo grado III+ de dependencia extrema: «Es un alivio, ahora sí puedo tener dos asistentes personales»Siguiente entradaAltas dosis de energía ante el nuevo curso: el lenguaje del cuerpo sana las heridas, con Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta somática