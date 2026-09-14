María del Mar Álvarez, gijonesa de 54 años, beneficiaria del nuevo grado III+ de dependencia extrema: «Es un alivio, ahora sí puedo tener dos asistentes personales»

“Ha sido un alivio”. Con estas palabras resume María del Mar Álvarez Pastur lo que ha supuesto para ella y su familia la concesión por parte del Principado del nuevo grado III+ de dependencia extrema. Esta vecina de 54 años del barrio gijonés de La Calzada, que tiene Atrofia Muscular Espinal (AME), fue una de las primeras asturianas en recibir la aprobación de su solicitud para poder recibir entre 3.200 y 9.850 euros a través de esta nueva categoría creada principalmente para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Gracias a esta novedad, Álvarez ha podido contratar a un segundo asistente personal. “Recibir esta ayuda me da mucha más autonomía personal y aumenta mi calidad de vida”, remarca.
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