Encuentro con el filósofo José Antonio Marina: Una vacuna mental contra las adicciones de nuestro tiempo

El Club acoge el miércoles, 23 de septiembre, un encuentro con el filósofo José Antonio Marina, que dialogará con el psicólogo Marino Pérez, acerca de las adicciones de nuestro tiempo, y el modo de combatirlas. José Antonio Marina, uno de los grandes pensadores europeos de nuestros días, estrena el ensayo “La vacuna contra las adicciones: inmunología mental para una especie vulnerable” (Ariel), una disección del fenómeno de la adicción desde sus raíces más profundas en la biología, la cultura y la psicología. Parte de una tesis provocadora: que las adiciones no son un problema sino una mala solución, y propone una alternativa esperanzadora: crear una vacuna mental que nos proteja contra nuestra tendencia natural a la dependencia.