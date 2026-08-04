Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de «una improvisación propagandística»

Tras abstenerse en la votación para que el gobierno de Castrillón, del PP, aprobase, con los votos favorables del PSOE, una modificación presupuestaria para realizar obras en el Valey, Vox califica este movimiento de “una improvisación propagandística”. “La única justificación de la extraña alianza por la que el PSOE haya emitido su voto favorable para aprobar la modificación presupuestaria presentada por el PP, a la luz de las duras manifestaciones y acusaciones entre ambos grupos municipales recogidas en la prensa y en el propio Pleno del pasado viernes 31 de julio, no es otra que el interés partidista ante el evidente pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las formaciones social-comunistas y el PP”, afirman desde el partido, cuyo portavoz en el concejo es Rafael González.