Tradicionalmente, MINI no era asociada a vehículos destinados a dar cabida a toda una familia, pero ese enfoque ha quedado atrás y el modelo MINI Countryman representa una nueva generación de vehículos, que también mantienen y representan los valores y estilo que siempre se han asociado a la marca. ¿Por qué no aceptar el cambio? Acéptalo, este MINI ya no es solo para los amantes del diseño compacto; ahora también es ti y los tuyos. Lo acabarás entendiendo.