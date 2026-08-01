Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)

Laureano Oubiña Piñeiro (Cambados, Pontevedra, 30 de marzo de 1946), también conocido como El Pajarito, es un conocido excontrabandista español con un historial sobradamente conocido, por lo que pocas presentaciones más necesita. Un arousano que en los últimos años se ha convertido, entre otras ocupaciones, en escritor e influencer, con más de 83.000 seguidores en Instagram, al que se le han ocurrido un montón de ideas y proyectos de todo tipo con los que obtener ingresos, muchos de ellos de lo más controvertido.
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