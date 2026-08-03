El Sporting suma efectivos y bajas: todos disponibles menos Pablo Vazquez y Iosifov se retira del entrenamiento antes de tiempo

Dos semanas quedan para el inicio de liga ante el Sabadell y el Sporting de Nicolás Larcamón sigue acumulando horas de trabajo para llegar a punto a la primera cita liguera. Los rojiblancos regresaron este lunes a los entrenamientos con las buenas noticias de Nacho Martín y Mamadou Loum, que se ejercitaron sin problema alguno junto al resto de sus compañeros, y de Jorge Sáenz y Andrés Ferrari, presentes también con el grupo, aunque sin participación activa en los ejercicios de contacto.