La Fiscalía ha señalado que no ve delito alguno en la actuación de los altos mandos de la Guardia Civil por el operativo en el que murieron dos agentes el pasado febrero en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha. Fuentes de la Fiscalía han declarado a EFE que no hay delito porque no se dan los elementos de ninguna de las figuras penales que se denuncian y no se aporta indicio alguno al respecto.