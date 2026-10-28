Cómo controlar el encrespamiento y conseguir un cabello más suave y manejable

El encrespamiento es uno de los problemas capilares más habituales y puede aparecer tanto en cabellos rizados como lisos. La humedad, la sequedad, el daño térmico o una cutícula alterada pueden hacer que la fibra pierda definición y presente un aspecto más áspero. Incorporar un tratamiento anti frizz dentro de la rutina puede ayudar a mejorar la suavidad, controlar el volumen no deseado y conseguir un acabado más pulido.

Sin embargo, reducir el frizz no depende de un único producto. Para obtener un resultado más duradero es importante entender por qué aparece, adaptar el lavado, mantener una buena hidratación y proteger el cabello frente a las agresiones diarias.

¿Por qué aparece el frizz?

El encrespamiento suele producirse cuando la fibra capilar presenta una superficie irregular o le falta hidratación.

Cuando la cutícula no está correctamente alineada, el cabello absorbe con mayor facilidad la humedad del ambiente. Esto hace que se hinche, pierda definición y aparezcan esos pequeños cabellos levantados que asociamos con el frizz.

Entre las causas más habituales se encuentran:

Falta de hidratación.

Uso frecuente de planchas y secadores.

Decoloraciones y coloraciones.

Exposición al sol.

Humedad ambiental elevada.

Lavados con agua muy caliente.

Cepillado agresivo.

Uso de productos poco adecuados.

Fricción con toallas o ropa de cama.

En muchos casos, varios de estos factores actúan al mismo tiempo.

Cabello seco y cabello encrespado: no siempre son lo mismo

Aunque suelen aparecer juntos, sequedad y encrespamiento no son exactamente el mismo problema.

Un cabello puede estar seco y no presentar demasiado frizz, mientras que una melena aparentemente hidratada puede encresparse en ambientes húmedos.

La sequedad está relacionada principalmente con la falta de agua o lípidos en la fibra. El frizz, en cambio, también depende de la estructura de la cutícula, la porosidad y la humedad ambiental.

Por eso, una rutina anti frizz debe combinar hidratación, acondicionamiento y protección.

El lavado: el primer paso para controlar el encrespamiento

La rutina comienza con el champú.

Utilizar una fórmula demasiado agresiva o lavar el cabello con agua muy caliente puede aumentar la sensación de sequedad y hacer que la fibra resulte más difícil de controlar.

Lo recomendable es:

Mojar completamente el cabello con agua templada. Aplicar el champú principalmente en el cuero cabelludo. Masajear con las yemas de los dedos. Evitar frotar los largos. Aclarar completamente.

La espuma que cae durante el aclarado suele ser suficiente para limpiar medios y puntas.

Si el cabello es muy seco o rizado, puede interesar reducir la frecuencia de lavado siempre que el cuero cabelludo lo permita.

La importancia del acondicionador

El acondicionador es uno de los productos más importantes cuando se busca reducir el frizz.

Ayuda a suavizar la superficie de la fibra, facilita el desenredado y reduce la fricción entre los cabellos.

Debe aplicarse de medios a puntas y dejarse actuar durante el tiempo indicado.

En cabellos finos conviene elegir una textura ligera, mientras que las melenas gruesas, secas o rizadas pueden necesitar fórmulas más nutritivas.

Un buen acondicionamiento puede marcar una diferencia notable incluso antes de utilizar productos específicos de acabado.

Mascarillas para mejorar la hidratación

Cuando el encrespamiento está relacionado con sequedad o porosidad, una mascarilla semanal puede ayudar a mejorar el aspecto de la melena.

Las fórmulas hidratantes y nutritivas permiten aportar suavidad y facilitar el peinado.

La frecuencia dependerá del tipo de cabello:

Cabello fino: aproximadamente una vez por semana.

Cabello normal: una o dos veces por semana.

Cabello seco o rizado: una o dos veces por semana.

Cabello muy dañado: según las necesidades y el tipo de tratamiento.

No es necesario utilizar una cantidad excesiva. Saturar el cabello puede provocar pérdida de volumen y acumulación de producto.

El papel de los productos sin aclarado

Los productos leave-in son especialmente útiles dentro de una rutina anti frizz.

Cremas, sérums, aceites y acondicionadores sin aclarado pueden ayudar a mantener la fibra más suave después del lavado y facilitar el peinado.

La cantidad debe adaptarse al tipo de cabello.

En melenas finas, unas pocas gotas pueden ser suficientes. Los cabellos gruesos o rizados suelen tolerar cantidades mayores.

La aplicación debe concentrarse principalmente en medios y puntas.

Cómo secar el cabello para reducir el frizz

La forma de secar la melena influye muchísimo en el resultado.

Uno de los errores más frecuentes es frotar el cabello con una toalla convencional. Este movimiento aumenta la fricción y puede levantar la cutícula.

Es preferible retirar el exceso de agua presionando suavemente.

También puede utilizarse una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para reducir la fricción.

Cuando se utiliza secador:

Aplica previamente un protector térmico.

Evita temperaturas demasiado elevadas.

Dirige el aire desde la raíz hacia las puntas.

Mantén cierta distancia entre el secador y el cabello.

Termina con aire más frío si es posible.

En cabellos rizados, el difusor puede ayudar a mantener la forma natural y evitar manipular demasiado la fibra.

¿Plancha sí o no?

La plancha puede proporcionar un acabado liso y pulido, pero utilizarla diariamente a temperaturas elevadas puede aumentar la sequedad y el daño.

Si la usas, es importante:

Aplicar protector térmico.

Trabajar sobre el cabello completamente seco.

Ajustar la temperatura al tipo de fibra.

Evitar pasar varias veces por el mismo mechón.

No utilizarla todos los días si no es necesario.

El objetivo de una buena rutina anti frizz debería ser conseguir una melena manejable sin depender constantemente de herramientas térmicas.

Cómo controlar el frizz según el tipo de cabello

Cabello fino

Necesita fórmulas ligeras.

Los productos demasiado densos pueden controlar el encrespamiento, pero también eliminar todo el volumen.

Utiliza pequeñas cantidades y evita aplicar aceites cerca de la raíz.

Cabello grueso

Suele tolerar mejor cremas, aceites y mascarillas nutritivas.

Puede ser útil combinar hidratación con productos de acabado que ayuden a sellar la superficie de la fibra.

Cabello rizado

El frizz forma parte de la textura natural del rizo, pero puede controlarse sin eliminar el volumen.

La clave está en mantener una buena hidratación, evitar cepillar el cabello en seco y utilizar productos que ayuden a definir.

Trabajar la melena por secciones puede mejorar mucho el resultado.

Cabello teñido

Los procesos de coloración pueden aumentar la porosidad.

Por eso, es importante combinar productos para mantener el color con tratamientos hidratantes y protectores.

Cabello decolorado

Suele ser uno de los tipos más propensos al encrespamiento debido a la alteración de la fibra.

En estos casos, conviene priorizar la reparación, la hidratación y la reducción del uso de calor.

Humedad ambiental: uno de los grandes enemigos del peinado

Muchas personas consiguen un acabado perfecto en casa y observan cómo el cabello comienza a encresparse en cuanto salen a la calle.

La humedad ambiental penetra con mayor facilidad en los cabellos porosos.

Por eso, además de hidratar, puede ser útil incorporar productos de acabado que creen una película protectora sobre la fibra.

Los sérums y aceites ligeros pueden ayudar a reducir el contacto directo con la humedad, siempre que se utilicen en cantidades pequeñas.

Truss España y el cuidado profesional del cabello con frizz

Para quienes buscan construir una rutina más completa, Truss España dispone de diferentes líneas profesionales orientadas a necesidades como encrespamiento, hidratación, daño, coloración o falta de brillo.

La ventaja de trabajar con una gama específica es poder combinar distintos pasos dentro de la misma rutina: limpieza, acondicionamiento, tratamiento y acabado.

En un cabello con frizz, esta combinación puede resultar especialmente útil, ya que el problema rara vez se resuelve con un único producto.

Errores frecuentes que aumentan el encrespamiento

Cepillar el cabello en seco

Especialmente en cabellos rizados u ondulados, puede separar la fibra y aumentar el volumen no deseado.

Utilizar demasiado calor

Las temperaturas elevadas pueden deteriorar progresivamente la cutícula.

No utilizar acondicionador

El cabello queda con mayor fricción y resulta más difícil de manejar.

Frotar con la toalla

Puede aumentar la electricidad estática y levantar la cutícula.

Utilizar demasiado producto

El exceso puede dejar residuos y hacer que la melena pierda movimiento.

Dormir con el cabello mojado

El roce durante horas sobre una fibra húmeda puede favorecer la rotura y el encrespamiento.

Qué hacer los días de mucha humedad

Cuando la previsión indica humedad elevada, puede ser útil adaptar ligeramente la rutina.

Después del lavado:

Aplica un producto sin aclarado. Utiliza protector térmico. Seca completamente el cabello. Añade una pequeña cantidad de sérum o aceite en medios y puntas. Evita tocar constantemente la melena.

Cuanto más se manipula el cabello durante el día, más fácil es alterar el acabado.

¿Se puede eliminar completamente el frizz?

No siempre, ni tiene por qué ser el objetivo.

Algunos tipos de cabello tienen una tendencia natural al encrespamiento, especialmente las melenas rizadas, onduladas y porosas.

La finalidad de una buena rutina debería ser conseguir un cabello más manejable, suave y definido, no eliminar por completo su textura natural.

En muchas ocasiones, un poco de frizz forma parte del movimiento y volumen de la melena.

Cómo saber si tu rutina está funcionando

Después de varias semanas, deberías notar:

Mayor suavidad.

Menos nudos.

Mejor definición.

Menor encrespamiento en ambientes húmedos.

Más brillo.

Mayor facilidad para peinar.

Menor necesidad de recurrir a la plancha.

Si el cabello queda pesado o sin volumen, probablemente estás utilizando demasiados productos o fórmulas demasiado densas.

Si continúa muy seco, puede ser necesario aumentar la hidratación o revisar el daño existente.

La constancia es más importante que un tratamiento puntual

Controlar el encrespamiento no consiste en utilizar un producto únicamente cuando la humedad aumenta.

Los mejores resultados aparecen cuando la rutina mantiene el cabello hidratado y protegido de forma constante.

Una limpieza adecuada, acondicionamiento, mascarillas, protección térmica y productos de acabado bien elegidos pueden ayudar a transformar progresivamente la apariencia de la melena.

La clave está en entender qué provoca el frizz en cada caso y adaptar los cuidados a las necesidades reales del cabello.