«Sorrow: Kindertotenlieder y Suor Angelica», conferencia con motivo del primer título de la 79º Temporada de Ópera de Oviedo

La 79ª Temporada de Ópera de Oviedo se abre este año con «Sorrow», programa doble que une los kindertotenlieder de Gustav Mahler y la ópera Suor Angelica de Giacomo Puccini. Para saber más acerca de esas obra, y entender todo el trasfondo, ofrecerá una conferencia en el Club LA NUEVA ESPAÑA, la musicóloga María Sanhuesa Fonseca, profesora en el Departamento de Historia del Arte y Musicología en la Universidad de Oviedo, miembro del RIDEA. La presentará Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones en Ópera de Oviedo.
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